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Combine it 1.8.0 (ios)
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  4. Combine it - iOS İçin Bulmaca Oyunudur

Combine it

1.8.0
ios
Combine it
ÜCRETSİZ
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300’den fazla bulmacayı çözmeye çalışacağız.

Combine it Ekran Görüntüleri - 1
Combine it Ekran Görüntüleri - 2
Combine it Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Combine it kitlesini artırmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformu oyuncuları için Homa Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Combine it mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

300’den fazla bulmacanın yer aldığı yapım içerisinde basitten zora doğru bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Oldukça sade bir temaya ve basit bir oynanış yapısına sahip olan oyun da aksiyondan uzak, eğlenceli bir oynanış yapısı oyunculara sunuluyor. Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapım içerisinde süre sınırı da bulunmuyor.

10 binden fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanan Combine it ilgiyle takip ediliyor.

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