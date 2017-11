Core: Story of an Electron, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir arcade oyunudur. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda reflekslerinizi ve becerilerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Tamamıyla Türk geliştiriciler tarafından bağımsız olarak piyasaya sürülen Core: Story of an Electron, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yüzlerce zorlu bölümün üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Görselliğin bir hayli ön planda olduğu oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak ve küçük topu merkeze yollamak. Minimal tarz grafiklere sahip olan oyunda sabırlı olmanız da gerekiyor. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir atmosfer yer alıyor. Oyunda yer alan liderlik tablosuyla da arkadaşlarınızda mücadele edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bölümleri geçtikçe daha da zorlaşan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Core: Story of an Electron oyununu sakın kaçırmayın.

Core: Story of an Electron oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.