Crash Bandicoot: On the Run!, 1996’da PlayStation oyun konsoluna çıkış yapan platform oyunu Crash Bandicoot’un mobil versiyonu. Mobil platforma Candy Crush ve daha birçok popüler oyunun arkasındaki isim King tarafından uyarlanan yapım, sonsuz koşu türünü sevenleri ekran başına kilitliyor. Animasyonların dikkat çektiği yüksek kalitede grafikler ve atmosfere sokan sesler eşliğinde temposu hiç düşmeyen süper eğlenceli bir mobil oyun Crash Bandicoot: On the Run!. Sonsuz koşu, platform, yarış oyunlarını seviyorsanız hemen Crash Bandicoot: On the Run!’ı iOS cihazınıza indirin. App Store’da da ücretsiz!

Yılların eskitemediği platform oyunu Crash Bandicoot, mobil platformda Crash Bandicoot: On the Run! adıyla karşımıza çıkıyor. King’in ilk olarak Android telefon kullanıcılarının beğenisine sunduğu, sonradan iOS platformuna çıkış yapan oyun, Wumpa Adası’nda geçiyor. Karakterimizi Dr. Neo Cortex ve kötülerle (Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile) olan savaşında yalnız bırakmıyoruz. Kaplumbağa Ormanı, Kayıp Şehir, Tapınak Harabeleri ve daha birçok yere giren Crash ile sandıkları parçalıyor, engellerden kaçıyor, topladığınız malzemelerden serumlar ve binalar yapıyor, hata üs inşa edip geliştiriyor, kişiselleştiriyorsunuz. Kişiselleştirme demişken, oyuna ismini veren ana karakter yani Crash ve diğer karakterleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Kilidi açılabilir çok sayıda dış görünüm ve kostüm var. Unutmadan, çok oyunculu mod desteği ile adadaki maceranıza arkadaşlarınızı da dahil edebiliyorsunuz.

Crash Bandicoot: On the Run! iOS İndir