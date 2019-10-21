Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen Crash Fever, çeşitli bulmaca ve eşleştirme bölümlerinde başarılı olarak savaşın fitilini ateşleyebileceğiniz ve onlarca bombayı aktifleştireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, parçaları farklı bölgelere dağılmış resim karelerini bir araya getirerek görevleri tamamlamak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Oyunu dilerseniz çoklu modda oynayarak arkadaşlarınızla birlikte keyifli anlar geçirebilir ve daha fazla ödül toplayabilirsiniz. En fazla 4 arkadaşınızla birlikte oyunda grup kurabilirsiniz. Sürükleyici görsel hikayeleri ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce zorlu bulmaca ve eşleştirme yer almaktadır. Ayrıca onlarca farklı savaş kahramanı ve sayısız görsel hikaye bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla tamamlayarak düzenekleri patlatabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Crash Fever, ücretsiz olarak sunulan bağımlılık yapıcı bir oyundur.