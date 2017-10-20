Dikkat kavşak!
Crashy Cars, klasik araba yarışı oyunlarından sıkılanlara önerebileceğim yapımların başında geliyor. Minimalist görsellere sahip ufak boyutlu, kolay oynanabilir ücretsiz araba oyunu arıyorsanız arcade oynanış sunan bu yapıma bir şans vermelisiniz.
Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemine sahip araba oyununda kazaların bolca olduğu kavşaklarda gözünüzü açıyorsunuz. Dikkatsizce araç süren sürücülerle kafa kafaya girmemek için uğraş veriyorsunuz. Kaza yapmadan, engellerden kaçarak altınları toplamaya, puan kazanmaya, yeni araçların kilidini açmaya çalışıyorsunuz.
Harika zamanlama yeteneğinizi sezilerinizle birleştirerek keyifle oynayacağınız bir arcade oyunu Crashy Cars. Bilindik araba yarışlarından farklı bir formda olduğunu tekrar hatırlatayım.
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