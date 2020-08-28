Crowd Surfing 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz keyifli bir simülasyon oyunudur.

Rock star olmaya hazır mısın? Bu gerçekte olmaktan daha kolay merak etme. Sadece gözlerini kapat ve hayal et. Senin sahneye çıkmanı bekleyen binlerce hayranın adını haykırıyor. Işılar ve dumanlar arasında sen sahneye iniyorsun.

Şimdilik hayal olsa da imkansız olan hiçbir şey yoktur. Yükseklere çıkın ve bir rock'n roll sanatçısı gibi sahne alın. Daha sonra ise hep konserlerde görüp imrendiğiniz hareketi yapın. Kendinizi hayranlarınızın üzerine bırakın.

Sahneye giden yolunuzu engelleyecek bir grup insan olduğunu unutmayın. Nasıl cüret ederler, değil mi? Şöhret şimdi çok yakınınızda. Ama buradaki şöhret basamakları zorlu. Sizi engellemeye çalışanlarla dolu. Bunların üstesinden gelmek için sizi ileriye taşımaya hazır olan insanları hedefleyin. Sen de hayalindeki star olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.