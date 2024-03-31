Yazıyı 3D Modele Dönüştüren Yapay Zeka: Latte3D Nedir? Nasıl Kullanılır?

Gelişmiş teknolojilerle desteklenen ekran kartı çözümleri ile tanıdığımız NVIDIA yapay zekâ sahnesinde boy gösteriyor. Teknoloji devi firmanın geliştirdiği LATTE3D, adından da anlaşılacağı üzere dijital ortamda üç boyutlu nesneler üretmek için özenle tasarlandı.

Peki, NVIDIA gibi grafik anlamında oldukça başarılı olan bir firmanın ürettiği yapay zekâ aracı LATTE3D tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte, detaylar!

LATTE3D Nedir?

NVIVDIA, bu yapay zekâ aracını ‘sanal ortamda kullanılabilen bir 3D yazıcı’ olarak tanımlıyor. Yapay zeka alanında yaşanan hızlı değişimlerin sonucunda 3D model oluşturma sürecinde geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha hızlı sonuç alınabiliyor.

LATTE3D, bu gelişmelerden payını alıyor ve neredeyse anında metinden 3D model oluşturma özelliği ile dikkatleri üstüne çekiyor. İçerik üreticilerinin oldukça işine yarayan bu uygulamada hazır şablon şeklinde 3B model seçenekleri yer alıyor. Bunlardan birini seçerek ilerleyebileceğiniz gibi dilerseniz kendi taleplerinize uygun bir istem girerek de 3D nesne üretimine başlayabilirsiniz.

RTX A6000 GPU’su ile çalışan uygulamada üretilen modeller NVIDIA Omniverse’e aktarılabiliyor. Firmanın paylaştığı verilere göre bu yapay zekâ aracının model mimarisi başka programların geliştirilmesi için de kullanılabilecek. Bu da yapay zekâ araçlarını aktif biçimde kullanan sektörler için yeni araçların benzer bir alt yapı ile kurulabileceğine işaret ediyor.

LATTE3D Nasıl Kullanılır?

LATTE3D aracını kullanmak için uygulamaya giriş yapıp tıpkı diğer sohbet botu içeren yapay zekâ araçlarında olduğu gibi istem çubuğuna oluşturmak istediğiniz modele ilişkin detayları girmeniz gerekiyor.

Belirttiğiniz kriterlere uygun üç boyutlu nesne kısa bir süre içinde tasarlanıyor. Normal şartlarda render mantığına dayanan ATT3D temelli sistemlerde karmaşık istemlerle üç boyutlu nesne üretmek daha zor ve uzun süren bir işlem haline gelebiliyor.

Bu tip sistemlerin neden olduğu kısıtlamaları ortadan kaldıran LATTE3D alt yapısı karışık istemlerinize hızlı süre optimizasyonu ile daha çabuk ve başarılı yanıt verme potansiyeline sahip.

Siz LATTE3D aracını nasıl buldunuz? Alternatif olarak metinden 3 boyutlu nesne üretiminde hangi araçları kullanıyorsunuz? İçerik üreticilerine yapay zeka ile 3D nesne tasarlarken faydalanabilecekleri önerileriniz neler? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!