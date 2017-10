Danger Mouse: The Danger Games, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Keyifli bir deneyim sunan oyunda engellerin altından ve üstünden atlayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Renkli grafiklerin ve farklı karakterlerin yer aldığı bir oyun olan Danger Mouse: The Danger Games, düz bir yolda koşarak engellerden kaçmaya çalıştığınız bir oyundur. Dünyanın her yerindeki oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz oyunda gizli ajan rolüne giriyorsunuz. Sonsuz koşu oyunu temasıyla karşımıza çıkan oyunda işiniz de bir hayli zor. Dikkatli olmanız gereken oyunda farklı dünyaların kilidini açabilir ve daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yüksek puanlara ulaşarak diğer oyunculara meydan okuyabilir ve zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Danger Mouse: The Danger Games'i sakın kaçırmayın.

Danger Mouse: The Danger Games oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.