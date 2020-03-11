Savunma Efsaneleri'nde tamamen yenildikten sonra, karanlık güçler sessizce dünyayı ikinci olarak ilhak etmek amacıyla daha fazla sayıda kuvvet, daha agresif, daha elit inşa etmeye hazırlanıyor. Bu saldırı kampanyalarını önlemek için efsanevi generaller, mücadele etmek için yeni taktikler ve yeni stratejiler hazırla.

Büyük güçlere sahip ses dalgaları bombaları, düşmanı büyük ölçekte yok etmek için yaygın olarak ses dalgaları oluştur. Tüm düşmanları dondurabilme özelliği ile belirli bir zaman diliminde yolda tara.

Haydi oynayalım ve Defense Legends 2'nin tadını çıkaralım. Bunun harika bir strateji oyunu olduğunu anlayacaksın. Oyuncular yeni haritaları ve yeni silahları keşfederek daha da eğlenecek.