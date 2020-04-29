Market alışverişlerinizde tasarruf etmek istiyorsanız, Deliveri uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Online market alışverişi uygulamaları arasından en uygun fiyatları sunan platformu görmek istiyorsanız, Deliveri uygulamasını kullanabilirsiniz. Banabi, Getir, İstegelsin, Migros Sanal Market ve Hepsiexpress gibi platformlarda ürün fiyatı karşılaştırması yapan Deliveri uygulamasında, bütçenize en uygun alternatifi seçebilmeniz kolaylaşıyor.

Fiyat karşılaştırması yapmanın dışında teslimat süresi, minimum sepet tutarı ve gönderim ücreti gibi karşılaştırmaları da görebileceğiniz Deliveri uygulamasında, hem hızlı hem de ekonomik alışveriş yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Alışveriş platformlarının kampanya ve promosyonlarını da tek bir ekrandan görebilme özelliği sunan Deliveri uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri