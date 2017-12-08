Direct from Instagram, Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram tarafından yayınlanan bir mesajlaşma uygulaması. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, direkt mesajlarınızı Instagram'ın yaratıcı araçlarıyla çevrenizle paylaşabilirsiniz.

Bilindiği üzere Facebook'un sahibi olduğu iki mesajlaşma uygulaması var: Facebook Messenger ve Whatsapp. Bununla yetinmek istemeyen şirket, şimdi de Instagram'ın direkt mesaj sistemini ayrı bir uygulama olarak hayatımıza entegre ediyor. Direct from Instagram uygulaması, Instagram'da takipleştiğiniz insanlarla mesajlaşmanın yanında, fotoğraf ve video göndermenize de izin veriyor. Ayrıca, özel yüz efektleri, Boomerang ve diğer yaratıcı araçları da kullanabiliyorsunuz.

Direct from Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram hesabınız ile giriş yapmanız yeterli. Daha sonra gerekli kamera, mikrofon ve bildirim izinlerini verdikten sonra insanlarla mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. Fotoğraf ve videolarla kendinizi ifade edebileceğiniz gibi, arkadaşlarınızın fotoğrafları üzerinde oynamalar yaparakta iletişim kurmak mümkün. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla özelliğin geleceğini şimdiden söyleyebilirim.

Instagram'ın sunmuş olduğu Direct from Instagram uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yeni iletişim dünyasında filtrelerle kendini ifade etme imkanı sunduğundan önü çok açık. İndirip kullanmanızı kesinlikle öneririm.