DM ne demek? Instagram ve Twitter DM Anlamı Nedir?

Sosyal medya platformlarının giderek artması, insanların yüz yüze olan iletişimlerini de sanal ortamlara taşıdı. Özellikle Instagram ve Twitter gibi platformlarda sıklıkla duymaya alışık olduğumuz DM, kişiler tarafından merak ediliyor. Kullanıcıların birbirleri arasında iletişimde kalmasını sağlayan DM özelliği, sosyal medyanın olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Peki, DM ne demek? Instagram ve Twitter DM özelliği nedir? Detaylar yazımızda…

DM nedir?

Artan sosyal medya kullanımı ile platformlar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kendini geliştirerek yeniden şekillendiriyor. İlk olarak fotoğraf paylaşma uygulaması olarak ortaya çıkan Instagram, DM özelliğini devreye sokmamıştı. Ancak insanların iletişimde kalmak istemesinin ardından şu anda birçok sosyal medya platformunun DM özelliğini kullanarak kullanıcılara mesaj atmak mümkün.

Direct Message yani kısa adıyla DM, platformu kullanan kullanıcılar arasındaki mesajlaşmaya verilen isimdir. DM mesajlaşmaları iki kullanıcı arasında olabileceği gibi, gruplar halinde mesajlaşmaya da imkan tanıyor.

DM kısaltması genel olarak ‘diem’ şeklinde telaffuz edilir. Basit anlamıyla DM; kişinin mesaj kutusunu ya da doğrudan atılan mesajını kapsar. İngilizce adıyla Direct Message, Türkçeleştirilmiş haliyle Direkt Mesaj olarak da kullanılır. Kişiler, sosyal medya hesapları üzerinden özel olarak birbirleriyle iletişim kurabilirler.

Ancak DM özelliği de çeşitli gizlilik ayarlarına tabidir. Buna göre; takipleşmediğiniz bir kişiye gizlilik ayarları nedeniyle özel mesaj atamayabilirsiniz. Öte yandan, sizin takip etmediğiniz ama sizi takiip eden bir kişinin mesajları da direkt olarak platformun mesaj kutusunda gösterilmez. Bu da daha çok kullanıcıyı rahat ettirmek amacıyla yapılır. Ancak dilerseniz, ayrı bir bölümde size gönderilen ve gizlenen mesajları bulabilirsiniz.

Instagram DM Ne Demek?

Dünyanın en popüler akış platformlarından biri olan Instagram, ilk kullanıma sunulduğunda DM özelliğini barındırmıyordu. Ancak ardından oluşan kullanıcı talepleriyle Instagram bu özelliğini devreye soktu. Artık ardından gelen ‘hikaye’ özelliği ile de hikayeye cevap vererek kullanıcılara DM üzerinden mesaj atmak mümkün.

Instagram uygulaması üzerinden birine mesaj atmak istediğinizde yapmanız gereken şey, uygulamaya girerek sağ üst köşede bulunan butona basmak. Buraya bastığınızda takip ettiğiniz kişilerden size gelen mesajları görebilir ve yeni bir mesaj oluşturarak mesaj kutunuzda olmayan birine DM gönderebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise Instagram anasayfasındayken sayfayı sola kaydırmaktır. Bu sayede anında Direct Message (DM) bölümüne geçiş yapabilirsiniz.

Ya da mesaj göndermek istediğiniz kullanıcının profiline girebilir, eğer gizlilik ayarları izin veriyorsa ekranda bulunan ‘Mesaj Gönder’ butonuna basarak, kullanıcıya mesajınızı iletebilirsiniz.

Twitter DM Ne Demek?

Son dönemlerde giderek popüler hale gelen Twitter, 280 karakter sınırıyla kullanıcıların fikirlerini, düşüncelerini paylaşabildiği bir platformdur. Kullanıcılar Twitter üzerinden yazılar paylaşabilmesinin yanında dilerse, canlı yayın açabilir, hikaye paylaşabilir, video gönderebilir ve fotoğraf atabilir.

Twitter’da da Instagram’da olduğu gibi kullanıcılara özel direkt mesajlaşma mümkündür. Yine Instagram’da olduğu gibi Twitter’da da kullanıcının ayarladığı gizlilik ayarları izi verdiği şekilde başka kişilerle birebir veya grup halinde sohbet etmek mümkündür.

Twitter’da birine DM göndermek için uygulamaya giriş yaparak mesaj atmak istediğiniz kişinin profilini açın. Ardından ‘Takip Et’ butonunun yanında yer alan mesaj simgesine tıklayın ve mesajınızı karşı tarafa iletin. Eğer ‘Takip Et’ butonunun yanında bir mesaj simgesi yoksa, kullanıcı takip etmediği kişilerden mesaj gelmesini engellemiş demektir. Bu durumda kullanıcı sizi takip etmediği sürece bu kişiye mesaj atamazsınız.