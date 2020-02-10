Dirt Trackin 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Yarış oyunu meraklılarının büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Dirt Trackin 2 oyununda gerçekçi fizik kuralları ve yarış atmosferi yer alıyor. Yüksek beygir gücüne sahip arabaları kontrol edip heyecan verici bir atmosferin içerisine giriş yapabileceğiniz türden bir yarış oyunu da diyebilirim. Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve fizik motoruyla ön plana çıkan oyunda gerçek bir yarış deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gerçek dünya pistlerinde boy gösterebileceğiniz oyunda arabalarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve yarışa hazır hale getirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Dirt Trackin 2 oyunu mutlaka telefonlarınızda yer almalı. Farklı oyun modlarını da sunan oyunda rekabetçi bir yapay zeka yer alıyor.

Dirt Trackin 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.