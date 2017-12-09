Discovery Card Quest, her oyun kartında inanılmaz görüntülerle karşılaşabileceğiniz ve diğer oyunculara karşı yarışabileceğiniz oldukça keyifli bir kart oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, tüm zamanların en büyük kaşifleri arasına girmeye çalışacak ve koleksiyonunuzu geliştirmeye çalışacaksınız.

Discovery Card Quest oyununda evrendeki pek çok noktaya seyahat etme imkanınız bulunuyor. Bu yolculuk boyunca oyun içerisinde birçok kart toplayacak, istatistik kasacak ve "Biliyor muydunuz?" konsepti ile birçok faydalı bilgi edineceksiniz. Bunun yanında diğer oyunculara karşı yarışma ve onlar arasında ticaret yapma şansınız da var. Hazine ve XP kazanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın!

Discovery Card Quest Özellikleri

Arkadaşlarınızla bağlantı kurma imkanı

Koleksiyonları görüntüleme ve teklif verme

Birbirinden güçlü kartlar

Birkaç saatte bir ücretsiz ödüller

Diğer oyunculara karşı yarışabilme

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