Disney Sorcerer's Arena

Sihirbazın cesur ve rekabetçi dünyasına, yaptığınız her seçimin kaderinizi belirlediği yere girin. Kadrolarınızı savaşa hazır Disney ve Pixar efsanelerinden toplayın ve güçlerinizi aksiyon dolu PVP arenasında test edin.

Disney Büyücü Arenası tamamen çevrimiçi savaş mekanizmasını kullanan bir oyundur. Bu, oyuncunun en iyi deneyimi elde etmek için birçok farklı rakibe kafa tutmasını sağlar. Savaş, gerçek zamanlı olarak gerçekleşecek ve oyuncuların her şeyi manipüle etmesine ve rakipleriyle savaşmasına izin verecek. Her karakterin farklı enerji seviyelerinde dört farklı yeteneği vardır. Bu beceriler resmi olarak orijinal karakterlerden esinlenmiştir.

Hem Disney hem de Pixar yüzlerce efsane karakteri dönüştürecek, böylece savaş için toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Disney Büyücü Arenası, Efsaneler Çarpışması'nın nihai arenası olacak.