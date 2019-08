Netflix Rakibi Disney+ Nedir, Fiyatı Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Çıkacak?

12 Kasım’da Netflix’e ciddi bir rakip geliyor. Disney+, 12 Kasım tarihinde ABD’de hizmete açılacak. Yeni dijital yayın platformu Disney+’ta özel içerikler de olacak. Disney+, 6.99 dolar aylık abonelik bedeli ile Netflix’e ciddi bir alternatif olmaya hazırlanıyor. Peki, Disney+ nedir, Disney+ fiyatı ne kadar olacak ve Disney+ ne zaman çıkacak? Bu yazıda Disney+ ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz.

Disney+ Nedir?

Disney+, tıpkı Blu TV ve Netflix gibi dijital yayın platformudur. Bir abonelik sistemi ile gelecek olan Disney+'ın özel dizi ve film içerikleri de olacak.

Disney+’ın Kütüphanesinde Özel İçerikler De Olacak

Disney+, ilk gününde 300 film ve 7500 dizi bölümü içerecek. Disney’in CEO’su Bob Iger, Disney+’ta özel içeriklerin de olacağını belirtti. Kütüphanenin büyük kısmını Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm ve National Geographic yapımları oluşturacak. Ek olarak Disney+’ta Fox’un filmleri ve dizileri de bulunacak.

Disney, Home Alone, Diary of a Wimpy Kid, Night at the Museum ve Cheaper by the Dozen isimli yapımları tekrar çekecek ve bu yapımlar Disney+’a özel olacak. The Simpsons’ın 30 sezonu Disney+’ta yer alacak. Yeni Star Wars dizisi olan The Mandalorian, Disney+’ın ilk gününde yayınlanacak. Marvel’ın yeni dizileri Falcon and Winter Soldier, WandaVision, Moon Knight ve She-Hulk Disney+’ta yerini alacak. Frozen 2 filmi ise sinemalarda gösterime girdikten sonra Disney+’ta yayınlanacak.

Disney+’ın Abonelik Ücreti ve Çıkış Tarihi

12 Kasım tarihinde ABD’de hizmete açılacak olan Disney+’ın aylık abonelik ücreti 6.99 dolar olacak. Disney+, abonelik ücretini düşük seviyede tutarak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Disney+, düşük abonelik ücreti ile rakibi olan Netflix’i zor durumda bırakabilir. Disney, geçtiğimiz ay en geç iki yıl içerisinde bütün dünyada hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti. Dolayısıyla Disney+, yakında Türkiye’ye gelecek, ancak tarihi henüz belli değil. Eğer Disney+, uygun abonelik ücreti ile ülkemizde hizmet verirse Netfix’e ciddi rakip olacaktır.

Disney+’ta Reklam Olmayacak

Reklamların dijital yayın platformlarına dahil olması oldukça can sıkıcıdır. Aylık olarak ücret ödediğiniz bir serviste reklam görmeyi kimse istemez. Neyse ki, Disney+’ta reklam olmayacak.

Disney+ Çoğu Cihazı Destekleyecek

Disney, dijital yayın platformlarının hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ettiğini biliyor. Dolayısıyla Disney+’ı Android cihazlarda, iOS cihazlarda, Nintendo Switch’te, PlayStation 4’te, Xbox One’da, çoğu akıllı televizyonda, Apple TV’lerde, Chromecast’lerde, Roku’larda ve hatta NVIDIA Shield TV’lerde izleyebileceksiniz. Görünüşe göre Disney’in atladığı tek önemli platform Amazon Fire.

Disney+'ta Şifre Paylaşımına İzin Verilmeyecek

Disney, birlikte çalıştığı Spektrum ile ortak bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan basın açıklamasına göre Disney+’ta şifre paylaşımına izin verilmeyecek. Dolayısıyla Netflix’te olduğu gibi arkadaşınızla birlikte ortak bir hesap kullanamayacaksınız.