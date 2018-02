Square Enix'in meşhur oyun serisinden olan Final Fantasy'nin yepyeni bir bölümü Android kullanıcılarına sunuldu. Oyundaefsanevi kahramanları ve kötü adamları, güçlü tanrıların ve tehlikede olan bir dünyanın cazip bir hikayesinde anlatan yapımcı oyun severlere yine bomba bir hikaye ile geliyor.

Çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz yeni Final Fantasy oyununda çarpıcı bir hikayeye tanıklık edeceksiniz. Spiritus ve Materia tanrıları, yeni dünyayı yaratmak için zaman ve mekan dokusunu çarpıtıyorlardı. İşte bu diğer alanlardan savaşçılarla doldurulan bir dünyaydı. Bu dünyada acımaya ve merhamete yer yoktur. Kadın veya erkek fark etmeden savaşılan bir yer olan burası, sonsuz mücadelenin başkenti oldu.

Gerçekçi savaş tekniğine ve kendine has karakterleriyle dikkat çekmeyi başaran oyunda her an savaşacak ve kazanmak için oynayacaksınız.

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA Özellikleri