Doctor Care, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Tatmin edici hissiyat üzerine kurgulanan bir simülasyon oyunu olarak tanımlayabileceğim Doctor Care oyununda ayaklardaki sağlık sorunlarına çözüm arıyorsunuz. Ayaktaki sağlık sorunlarını gidererek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyun olan Doctor Care oyununda işiniz bir hayli zor. Renkli görselleriyle de hoş bir oyun atmosferi sunan oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor.

Keyifli zaman geçirebileceğinizi düşündüğüm oyun, bazı kişiler için rahatsız edici içerikler de barındırabilir. Bu nedenle oyunu indirmeden önce biraz düşünmekte fayda var. Farklı kontrol mekanikleriyle de doygun içeriğe sahip olan Doctor Care oyunu kaçırmayın derim.

Doctor Care oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.