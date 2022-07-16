En Güçlü DC Comics Karakterleri Neler?

DC evrenine olan ilgi her geçen gün büyüyor. DC karakterleri her yeni filmde daha fazla bilinirliğe ulaşıyor. Bu nedenle pek çok film sever ve çizgi roman okuyucusu DC evrenindeki en güçlü karakterlerin kim olduğunu merak ediyor. Biz de bu yazımızda sizlere bu sorunun cevabını vermek istiyoruz.

Listeye başlamadan önce belirtmemiz gereken bir şey var. DC evreni çok büyük ve kapsamlı bir evrendir. Yarım asırdan fazla bir süredir bir çok farklı çizgi roman çıkarmış, pek çok film ve oyunla da bu evren genişletilmiştir. Yüzlerce farklı DC kahramanları arasından “en” güçlüsünü seçmek imkansıza yakın. Tanrılardan ve yarı tanrılardan oluşan pek çok karaktere ev sahipliği yapan bu evrende kimin en güçlü olduğuna karar vermek çok zor. Çizgi romandaki pek çok güçlü karakter, DC sinematik evreninde de yer bulamadığı için pek çok kişi “en güçlü” tanımı ile ”en popüler” kavramı karışmış durumda. Biz de bu nedenle en güçlü ve en popüler DC kahramanlarından oluşan bir liste hazırladık. Umuyoruz ki beğenirsiniz.

En Popüler DC Comics Karakterleri

Doctor Manhattan

Flash

Harley Quinn

Superman

Darkseid

Lucifer Morningstar

The Presence

Bonus: Batman

Doctor Manhattan

Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından yazılan Watchmen çizgi romanı 2009 yılında Zack Snyder tarafından da sinemaya uyarlandı. Süper kahraman filmleri ile haşır neşir olanların mutlaka duymuş olabileceği bir DC karakteri olan Doctor Manhattan, görünüşü ve duruşuyla bile ne kadar güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Radyoaktif parçacık deneyinin ters gitmesi sonucu süper yeteneklere kavuşan Doctor Manhattan, adeta bir yarı tanrı gücündedir. Bilgeliği ve üstün zekasıyla da oldukça ulvi bir konumda olan Doctor Manhattan en güçlü DC Comics karakterlerinden bir tanesi.

Flash

Flash hem popüler hem de oldukça güçlü bir DC karakteridir. Çok hızlı hareket eden Flash, bu özelliği ile neredeyse en güçlü süper kahramanlardan bir tanesi olabiliyor. Hızı sayesinde zamanı geriye bile alabilecek güçte olan bu karakterimiz sempatikliği ve mizacıyla da bu türü sevenlerin kalbini kazanmıştır. DC sinematik evrenlerinde çok fazla yer almasından ve kendisine özel bir dizi çekilmesinden ötürü de bir hayli popülerdir.

Harley Quinn

En güçlü ve en popüler DC karakterleri listesinde görmeyi pek ummadığınız bir karakter olan Harley Quinn bu listeye popülaritesiyle giriyor. Pek çok kişinin sandığından çok daha fazla popüler olan Harley Quinn, sadece DC evreni içerisinde değil, pek çok oyunda, oynanabilir karakter ya da skin (satın alınabilir kostüm) olarak yer aldı. Öyle ki Harley Quinn’in sıkı hayranları sadece Harley Quinn’ın yer aldığı bir dizi veya filmin hayallerini yıllar boyunca kurdu. Özellikle 2016’da çıkan Suicide Squad filminden sonra Harley Quinn, Dünya çapında bilinen bir karakter haline geldi. 3. Sezon onayını alan Harley Quinn, uzun bir süre daha bizlerle birlikte olacak gibi gözüküyor.

Superman

Başlığı okurken pek çok kişinin aklına gelen ilk DC kahramanı olan Superman, adının hakkını veren ve tüm Dünya tarafından bilinen süper kahramanlardan bir tanesi. Bu bilinirliğinin en büyük sebebi de şüphesiz sayılamayacak kadar fazla süper gücünün bulunması. Dilediği gibi uçan, gözlerinden lazer atan, binaları kaldırabilecek güçte bir uzaylı olan Superman adete süper kahraman denilen olguyu yaratan kahramandır. Gücü ve popülaritesi tartışılamayacak olan Superman, listeye çok net bir giriş yapıyor.

Darkseid

DC Comics karakterleri arasında kötü kahraman denildiği zaman akla gelen ilk kötü kahramanlardan olan Darkseid, aynı zamanda en güçlü kötü karakterler listesine de çok rahatlıkla yer bulabilecek bir karakter. Tüm Justice League karakterleri ile aynı anda kapışabilecek kadar güçlü olan Darkseid, DC evrenindeki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Sadece süper kahramanların kullanabileceği teknolojiler ile güçlendirilmiş olan Darkseid, pek çok DC karakterinin korkulu rüyasıdır. Gücünü teknolojiden alan Darkseid, gözlerinden çıkan omega ışınları ile karşısına çıkan herhangi bir canlıyı saniyeler içerisinde küle çevirebilir.

Lucifer Morningstar

Evet, şeytanın ta kendisi. DC evrenindeki en güçlü karakterlerden biri olan Lucifer Morningstar, hikayesini incilden alır. Cehennemin kralı olan Lucifer, sıkıldığı için Dünya’ya inmeye karar verir. Tanrı tarafından yaratılmış her şeyi kontrol edebilme gücü olan Lucifer, zamana da hükmedebiliyor.

The Presence

Sıkı çizgi roman okuyucularının bilebileceği bu karakter DC evreninin nihai tanrısıdır. DC evrenini yaratan ve hakkında çok az şey bildiğimiz bu kadarter aslında tanrının ta kendisidir. Genellikle ses olarak duyulsa da bazen takım elbiseli yaşlı bir adam görünümünde çizgi romanlarda yer alabilir. Çok az kişinin gördüğü The Presence, tabii ki de gerçekte fiziksel bir beden ile sınırlandırılmamıştır. Ölümlülerin görebilmesi için fiziksel forma dönüşen The Presence, DC evreninin en güçlü karakterlerinden biri -belki de en güçlüsü- diyebiliriz.

Bonus: Batman

Herhangi bir DC karakterleri listesi yapıp da Batman’i anmamak olmaz. DC’nin en ikonik karakterlerinden biri olan Batman, adeta DC’yi DC yapan süper kahramanlardan bir tanesidir. Sıradan zengin bir insandan çok daha fazlası olan Batman, tanrı ve yarı tanrı gücüne sahip pek çok karakter ile savaşmış yeri geldiğinde de ittifak kurup daha büyük tehlikelere karşı beraber savaşmıştır. Çizgi roman ve süper kahraman evreninde son derece ayrı bir yeri olan Batman, şüphesiz ki en popüler ve en güçlü süper kahramanlardan bir tanesidir. Yayınlanmış tüm DC Comics filmleri arasındaki favori eserler şüphesiz ki Batman filmleridir. Sinema, çizgi roman ve oyun gibi pek çok platformda bulunan Batman, yıllar içerisinde devasa bir popüler kültür ikonu haline gelmiştir.

En güçlü ve popüler DC karakterlerine yer verdiğimiz listemiz bu şekildeydi. Eğer sizin de bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz DC karakterleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

