Wise Care 365: PC Hızlandırma Programı

PC hızlandırma programı olarak kullanabileceğiniz Wise Care 365, birçok ekstra özellik sunuyor. Bilgisayarınızda yer alan gereksiz dosyaları temizleyen, sistem bakımı yapan ve çeşitli güvenlik detayları sunan program, kesinlikle etkisini gösteriyor.

Wise Care, ücretsiz ve ücretli şekilde kullanılabilecek bir tür temizleme programı. İçerisinde birden fazla iyi özelliği barındıran program, kendine has detaylar barındırıyor. Dahası, ücretsiz versiyonunda bile çok iyi çalışarak, bilgisayarınızın sağlığının daha iyi noktalara gelmesinde yardımcı oluyor.

Programın içerisinde Sistem Temizleyici, Sistem İyileştirici, Gizlilik Kontrolü ve PC Kontrolü özellikleri bulunuyor. Tüm bu özellikler, ücretsiz sürümde dahi tam performans ile çalışıyor. Ücretli sürüm satın alırsanız ise performans iki katına çıktığı gibi ekstra özellikler de ekleniyor.

PC Hızlandırma Programı Wise Care 365'in Tüm Özellikleri

Yukarıda bahsettiğimiz gibi programın içerisinde birden fazla özellik, aynı anda bulunuyor. Böylece her iş için farklı program kullanmak yerine Wise Care sizin için tüm bunları tek bir ekranda çözüyor. Care 365 sayesinde tüm performans artırma özelliklerini tek elden yönetme şansı yakalıyorsunuz.

Wise üzerinde her şey çok hızlı çalışıyor. Hem tarama hem de temizleme özellikleri dakikalar içerisinde sonlanıyor. Diğer programlarda tarama sürelerinin çok uzadığını, bazen bir güne kadar yaklaştığını hatırlatmadan geçmeyelim. Hazırsanız, Wise Care'in tüm özelliklerine ayrı ayrı göz atalım.

PC Kontrolü Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Programa giriş yapmamızla birlikte bizi karşılayan ilk ekran PC Kontrolü oluyor. Bu özellikle birlikte bilgisayarınız baştan aşağıya taranıyor. Programın sunduğu tüm özellikler gözden geçiriliyor ve size nerelerde sorun olduğu gösteriliyor.

Üretici şirketin söylediği gibi bu tarama bütün bilgisayarı kapsamasına rağmen, "Dünyanın En Hızlı Tarama Programı" olduğu kanıtlar şekilde, birkaç dakikada sonlanıyor. Bu sonlanışın ardından PC üzerinde kontrol edilen detayları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Gizlilik Riskleri

Güvenlik Projeleri

Gereksiz Dosyalar

Geçersiz Kayıt Defteri Girdileri

Sistem İyileştirici Seçenekleri

Bilgisayar İzleri ve Tarama Geçmişi

Wise Care 365, tüm bu maddeleri ayrı ayrı ele alıyor ve hepsi için tarama yapıyor. Haliyle tarama sonlandığında, bilgisayarınızın tüm yazılımsal detaylarına göz atılmış oluyor. Gerekli görülen yerlere ise müdahale edilmesini istiyor ve size yol gösteriyor.

Sistem Temizleyici Özelliği

Sistem temizleyici özelliği ise herhalde programın en detaylı yanlarından bir tanesi. Sistem temizleyici sekmesine tıkladığınızda karşınıza birden fazla seçenek geliyor. İsterseniz bunların hepsini tek seferde taratabiliyorsunuz. İsterseniz sol tarafta yer alan aşağıdaki seçeneklerden birini seçebiliyorsunuz. Burada gösterilen sekmeleri sıralamamız gerekirse, şöyle bir liste görüyoruz:

Kayıt Defteri Temizleyici

Genel Temizleyici

Gelişmiş Temizleyici

Sistem Hafifletme

Büyük Dosya Yöneticisi

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, buradaki her şey tam olarak işinize yarayacak temizlemeler yapıyorlar. Özet halinde bu seçeneklerin ne işe yaradığından da bahsedelim:

Kayıt Defteri Temizleyici sekmesine tıkladığınızda, karşınızda bir başka liste daha beliriyor. 18 farklı başlık altında Wise Care, sizin kayıt defteri verilerinizi gözden geçiriyor. Böylece burada yer alan gereksiz tüm girdileri temizleyebilecek hale geliyor. Bu bilgiler arasında Yazı Tipleri seçeneğinden, Aktif X/Com Bileşenlerine kadar tüm detaylar yer alıyor.

Genel Temizleyici özelliği ise Windows Sistem, Windows Metro Önbelleği, Web Tarayıcısı Önbelleği, Uygulama Önbellekleri ve bilgisayar izleri üzerine odaklanıyor. Böylece bilgisayarınızda iz bırakan, çerez bırakan tüm dosyaları tek seferde temizleme şansı yakalıyorsunuz.

Gelişmiş Temizleyici, bilgisayarda köşe bucak ayrıntılı bir tarama yapıyor. Diğerlerine göre çok daha uzun süren tarama sonrasında, daha detaylı veriler ortaya çıkıyor ve gerçek bir "bahar temizliği" yapılmış oluyor.

Sistem Hafifletme seçeneği ise sizlere Kurulum Dosyaları Silme, Windows Yükleme Önbelleği Temizleme, Windows Yardım Dosyaları Silme, Windows Duvar Kağıtları Kaldırma gibi detaylar üzerinde çalışma imkanı sunuyor.

Büyük Dosya Yöneticisi ise diskiniz üzerinde daha fazla yer açmak adına, büyük dosyalarınızı düzenli hale getiriyor ve gereksiz dosyaları ortadan kaldırma konusunda kullanıcılarına yeni yetenekler sunuyor.

Sistem İyileştiricisi Özelliği İşe Yarıyor mu?

Sistem iyileştiricisi birbirinden yararlı detayları karşımıza çıkarıyor. Bu özellikle birlikte Wise Care, bilgisayar kapama/açma hızlandırma, sistem kararlılığı artırma, sistem hızlandırma, ağ hızlandırma ve SSD iyileştirme seçenekleri tek ekran üzerinde bize sunuyor. Tüm bunları tek bir tarama ile gerçekleştiriyor, donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler sunuyor.

Sistem iyileştirici sekmesi altında başta geliştirmeler de kullanıcının beğenisine açılıyor. Bunlardan ilki ise Disk Birleştirme. Windows kullananların bildiği üzere Disk Birleştirme, performans artırma konusunda oldukça elzem konulardan bir tanesi. Care 365 ise bu özelliği de kullanmamıza yardımcı oluyor. Disk birleştirme ile disk üzerinde ayrı noktalara kaydedilen dosyalar bir araya getiriliyor ve çalışma hızları artırılıyor.

Kayıt Defteri Birleştirme ise diğer programlarda görmeye alışık olmadığımız detaylardan biri. Bu özellikle birlikte Windows'un kayıt defterindeki veriler bir araya getirilerek, performansın yükseltilmesi hedefleniyor.

Başlangıç Yöneticisi ise Windows'un kendi içerisinde yer alan Görev Yöneticisi içerisinde yer alan ayarları daha da detaylandırıyor. Böylece hangi programın Windows'un başlangıcına etki ettiği detaylıca görülebiliyor. Bu detaylar arasında çalışan programların açılma hızına kadar önemli veriler yer alıyor.

Bağlam Menüsü sekmesi altında ise çalışan programların tüm eklentilerini gösteriyor. Yani bir anti-virüs programının çalışırken beraberinde çalıştığı tüm diğer programları da bu sekmede bulabiliyoruz. Böylece kullanmadıklarımızı kapatarak, RAM tasarrufu sağlayabiliyoruz.

Gizlilik Koruyucu Detayları

Wise Care 365 içerisinde yer alan kullanışlı özelliklerden bir tanesi ise Gizlilik Koruyucu. Bu özellik sayesinde bilgisayarımızdaki görünürlük seçenekleri kısıtlayabiliyoruz ve önemli verilerimizi gizleyebiliyoruz. Böylece güvenliğimizi ve verilerimizi en üst koruma seviyesine yükseltebiliyoruz.

Bu sekme altında bizlere sunan ilk özellik ise Gizlilik Silici. Silici sayesinde Görüntülenen Resim Geçmişi, İzlenen Film/Video Geçmişi, Erişilen Dosya Geçmişi ve Ziyaret Edilen İnternet Sitesi Geçmişi tek tuşla silinebiliyor. Böylece bilgisayarda kalan tüm izler yok ediliyor.

Disk Silici detayı ise bizlere çok net bir özellik; istediğinzi diski tamamen siliyor. Yani C ya da D üzerindeki bütün verileri tek seferde silmek isterseniz, bu sekmeyi ziyaret ediyorsunuz.

Dosya Parçalıyıcı, silme işini bir adım daha ileriye götürüyor. Bu özellik sayesinde, dosyaları sadece silmekle kalmıyoruz, Disk üzerinde dağıttıktan sonra siliyoruz. Böylece dosyaların takip edilme problemini en düşük seviyeye getiriyoruz.

Şifre Oluşturucu seçeneği ise bize çok güvenli şifreler oluşturmamıza yardım ediyor. Şifreler otomatik olarak oluşturuluyor ve istersek bu şifreleri herhangi bir yere kayıt olurken kullanabiliyoruz.

Sistem İzleyici Nasıl Çalışıyor?

Wise üzerinde görebileceğimiz son sekme ise Sistem İzleyici olarak adlandırılmış. Sekmeye tıkladığımızda karşımıza oldukça basit ama etkili veriler geliyor.

Verilerin başında ise sistemin halihazırdaki durumunu gösteren detaylar yer alıyor. Anlık olarak çalışan tüm uygulamaların listelendiği bu ekran, bilgisayarınız hakkında merak edebileceğiniz bilgileri veriyor.

Wise Care 365 gördüğünüz gibi çok detaylı ve kullanışlı detaylar sunuyor. Bu sebeple programın 1 yıllık sürümünü satın alarak, premium özellikleri ile birlikte kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk adım, yazının en başında yer alan programı indirmek. Sonrasında aşağıda gördüğünüz bağlantı adresine tıklayarak, yıllık üyelik seçeneklerini yakından görebilirsiniz.