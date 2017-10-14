Açık denizlerde mücadele etmekten keyif alanların denemesi gereken bir mobil oyun olan DOKDO, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir simülasyon oyunudur. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda geminizi sürüyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Deniz oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan DOKDO, arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz ve inanılmaz mücadelelere dahil olabileceğiniz bir mobil oyundur. Tamamı 3 boyutlu bir atmosferde geçen oyunda stratejik kararlar alarak ilerliyor ve kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda okyanusları keşfedebiliyor ve daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz. Dikkat gerektiren oyunda son derece işiniz zor. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda boş zamanlarınızı da en zevkli şekilde geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız DOKDO tam size göre.

DOKDO Özellikleri;

Gemi geliştirme

3 boyutlu eşsiz atmosfer

Bağımlılık yapıcı kurgu

Google skorboard desteği

DOKDO oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.