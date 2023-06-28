Ortaya Atılan Tüm Teorilerle Birlikte: Titan Denizaltı Faciası

Dünya tarihine adını yazdıran efsanevi gemi Titanik’i yakından incelemek için tasarlanan Titan denizaltı geçtiğimiz günlerde büyük bir faciaya karıştı. Milyarder iş adamlarının içinde bulunduğu denizaltı derinlere doğru inmeye başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kayıplara karıştı.

OceanGate tarafından düzenlenen denizaltı yolculuğunun faciayla sonuçlanması ise dünya çapında yankı uyandırarak çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden oldu. İş adamlarının cansız bedenlerine bile ulaşılamayan bu olayın ardındaki gizemleri merak ediyorsanız gelin, tüm teorileriyle Titan faciasının detaylarını keşfe çıkalım!

Titan Denizaltı ile ilgili Komplo Teorileri

OceanGate’in CEO’su Stockton Rush’ın da aralarında bulunduğu İngiliz milyarder Hamish Harding, denizci Paul - Henri Nargeolet, Pakistanlı iş adamı Şehzade Davud ve oğlundan oluşan bir grup Titan isimli denizaltı kapsülüne binerek Titanik’i keşfetmek için yola çıkıyor. Ancak kendilerinden bir daha haber alınamıyor.

OceanGate’in yapmış olduğu son açıklamaya göre denizaltının belli bir derinlikten sonra patladığı belirtiliyor. Denizaltı parçalarına bile ulaşmakta zorlanan firmanın kaybolan milyarderlerin bedenlerini bulamayacağı düşünülüyor.

1. The Simpsonslar Tarafından Biliniyor Muydu?

Her sansasyonel olayda gündeme gelen ‘The Simpsons’ Titan denizaltı faciasında da kehanetleriyle boy gösteriyor. 2006 yılında yayınlanan ‘Homer’s Paternity Coot’ isimli bölümünde Homer ve Mason isimli karakterler denizaltında hazine aramaya çıkıyor.

Piso Mojado isimli batık gemide hazine arayan kahramanlar birbirinden ayrı kaldıktan bir süre sonra Homer oksijensiz kalarak denizin üstündeki gemi ile bağlantı kuramaz hale geliyor. Gerçekte yaşanan olayla dizinin bu bölümünün benzerliği akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

2. Denizaltından Gelen Sesler

Titanik enkazına doğru yola çıkan Titan denizaltı kaybolduktan bir süre sonra denizin altından bazı seslerin geldiği konuşuluyor. Bu sesler başta bir umut ışığı olarak değerlendirilse de OceanGate’ten gelen patlama açıklamasının ardından farklı şekillerde yorumlanıyor. Bazı kişiler bu seslerin Titanik enkazından bazıları ise deniz altındaki vahşi yaşamdan geldiğini savunuyor.

3. Titanik’in Laneti

Sosyal medyada bu faciaya dair konuşulan teorilerden birisi de Titanik’in laneti oluyor. Zorlu yapım sürecinin ardından batan gemiyle yitip giden binlerce canın ve film çekimlerinde karşılaşılan sorunların ardından bu gemiyi ziyarete giden Titan’da da can kayıplarının olması Titanik’in bela getirdiği şeklinde yorumlanıyor.

4. Patlayan Denizaltı Titanik’e Çarptığı İçin mi Patladı?

Denizaltının patlamasına neden olan durumlar da olayla ilgili tartışmalara yol açıyor. Bu tartışmalara göre Titan’ın Titanik’e çarparak hasar alıp patlamış olabileceği konuşuluyor. Benzer bir durum başka bir çarpışma sonucunda da yaşanmış olabilir. Patlamaya neden olabilecek bir diğer ihtimal olarak da denizaltının kendi basıncı değerlendiriliyor.