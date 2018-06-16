Dominoes Ninja, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Altın kupaya ulaşmaya çalıştığınız bir mobil oyun olan Dominoes Ninja, zorlu platformları aşarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Kolay gibi görünen ancak bir hayli zorlu seviyeleriyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. En uygun zamanda ekrana dokunarak karakterinizi zıplattığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz Dominoes Ninja, aynı zamanda kaliteli görselleriyle de dikkat çekiyor. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Dominoes Ninja sizleri bekliyor.

Dominoes Ninja oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.