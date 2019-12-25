Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 10 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Doodle Alchemy, atmosferde yer alan temel elementleri kullanarak yeni yan ürünler oluşturabileceğiniz ilginç bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sıra dışı konusu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, 4 temel elementi çeşitli kombinasyonlarla birleştirerek yeni yan elementler oluşturmak ve seviye atlayarak farklı ürünlerin kilidini açmaktır. Toprak, hava, ateş ve su gibi temel atmosfer ürünlerinden yararlanarak sihirli masada ikili eşleştirmeler yapmalı ve oluşan yeni elementleri kullanarak haritadaki eksik yerleri tamamlamalısınız.

Oyunda temel elementlerden oluşturabileceğiniz göl, çöl, fırtına, kum, çamur, ağaç, deniz, lav, orman, şimşek, gökyüzü ve daha yüzlerce yan element yer almaktadır. Sihirli masada dilediğiniz iki elementi birleştirerek yan ürünler oluşturmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisine yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Doodle Alchemy, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.