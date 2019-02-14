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Doors&Rooms: Escape King 1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Doors&Rooms: Escape King - iOS için Odadan Kaçma Oyunu

Doors&Rooms: Escape King

1.0
ios
Doors&Rooms: Escape King
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir macera oyunu

Doors&Rooms: Escape King, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir odadan kaçma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir macera oyunu olarak dikkatimizi çeken Doors&Rooms: Escape King, ipuçlarından yola çıkarak odadan kaçmaya çalıştığınız bir oyundur. Nesneleri toplayarak şifreleri çözmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda uyanık olmanız gerekiyor.  Kaliteli görselleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Doors&Rooms: Escape King, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. 

Doors&Rooms: Escape King oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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