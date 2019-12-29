Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve stres gidereceğiniz Dots, rengarenk noktalardan oluşan zorlu bulmacaları çözerek hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve zeka geliştirici bölümleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı renge sahip nokta arasından aynı renkleri eşleştirerek bir araya getirmek ve puan toplayarak seviye atlamaktır.

Platformdaki aynı renge sahip olan noktaları birleştirebilmek için çeşitli bağlantılar kurmalı ve noktaları çizerek birbirine tutturmalısınız.

Bu sayede noktaları patlatarak yok edebilir ve yeni noktaların gelmesini sağlayabilirsiniz. Farklı kombinasyonlarda eşleştirmeler yaparak aynı renkleri buluşturabilir ve hedefe ulaşarak daha da zorlu bölümlerde yarışabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve düşündürücü bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Klasik oyunlar arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan Dots, milyonlarca oyun severin beğenisini kazanmayı başaran ve oldukça popüler bir oyun olarak ön plana çıkan eşsiz bir yapımdır.