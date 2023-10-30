Photoshop'ta DPI Nasıl Değiştirilir?

Baskı işlemlerinde en çok kullanılan uygulamalardan birisi Adobe Photoshop olarak karşımıza çıkıyor. Photoshop’ta düzenlenen görseller ekran üzerinde iyi bir görünüme sahip olsa da çıktı kalitesinin ekrandaki ile uyuşmadığı durumlar yaşanabiliyor. Bu tarz olayların önüne geçmek için Photoshop dosyasında bazı ayarları kontrol etmeniz gerekiyor.

Görüntü kalitesini etkileyen en önemli unsur çözünürlük, yani dosyanın DPI değeri olarak biliniyor. Bu yazımızda DPI’ın ne işe yaradığını ve Photoshop’ta DPI değerinin nasıl değiştirileceğini detaylı bir şekilde ele aldık.

DPI Nedir?

DPI olarak adlandırılan kavram baskı ve tasarım dünyasında oldukça sık karşılaşılan bir kısaltma. ‘Dots per inch’ anlamına gelen bu birim aslında adından da anlaşılacağı üzere her bir inçe denk gelen küçük nokta sayısını ifade ediyor.

Yani DPI değerinin yüksek olması bir inçlik alanda daha çok sayıda nokta bulunduğunu, dolayısıyla da görselin daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü olduğunu gösteriyor.

Baskı kalitesinin yüksek olmasını istediğimiz durumlarda DPI değerini maksimum seviyede tutmak gerekiyor. Eğer düşük çözünürlüklü bir çıktı alınacaksa DPI değerini düşürmek mürekkep tasarrufu açısından etkili oluyor.

Kaliteli bir baskı almak için DPI değerinin 300 - 400 aralığında olması öneriliyor. 1000 DPI’ın üstündeki değerler ise profesyonel fotoğraf çekimlerinde ve büyük boyutlardaki reklam görsellerinin üretiminde tercih ediliyor.

Photoshop ile yapılan çalışmalarda DPI değerini dosyayı ilk açtığınızda işaretlemeniz gerekiyor. Aksi halde çalışma tamamlandıktan sonra DPI değerinin değiştirilmesi, Photoshop’un 1 inçlik alandaki nokta eksikliklerini otomatik olarak tamamlamasına neden oluyor. Bu da görüntünün kalitesini bozuyor.

Dolayısıyla Photoshop’ta kaliteli bir baskı almak için öncelikle dosyayı açar açmaz DPI değerini güncellemeniz gerekiyor. Peki, Photoshop’ta DPI değeri nasıl değiştirilir? Adım adım anlatıyoruz!

Photoshop’ta DPI Değiştirme Nasıl Yapılır?