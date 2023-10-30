Photoshop'ta DPI Nasıl Değiştirilir?
Photoshop'ta oluşturduğunuz görsellerden yüksek çözünürlüklü baskılar almak istiyorsanız DPI değerini değiştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenleri anlattık!
Baskı işlemlerinde en çok kullanılan uygulamalardan birisi Adobe Photoshop olarak karşımıza çıkıyor. Photoshop’ta düzenlenen görseller ekran üzerinde iyi bir görünüme sahip olsa da çıktı kalitesinin ekrandaki ile uyuşmadığı durumlar yaşanabiliyor. Bu tarz olayların önüne geçmek için Photoshop dosyasında bazı ayarları kontrol etmeniz gerekiyor.
Görüntü kalitesini etkileyen en önemli unsur çözünürlük, yani dosyanın DPI değeri olarak biliniyor. Bu yazımızda DPI’ın ne işe yaradığını ve Photoshop’ta DPI değerinin nasıl değiştirileceğini detaylı bir şekilde ele aldık.
Photoshop Generative Fill Nedir?
Photoshop Generative Fill, yapay zeka desteğiyle grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor.
DPI Nedir?
DPI olarak adlandırılan kavram baskı ve tasarım dünyasında oldukça sık karşılaşılan bir kısaltma. ‘Dots per inch’ anlamına gelen bu birim aslında adından da anlaşılacağı üzere her bir inçe denk gelen küçük nokta sayısını ifade ediyor.
Yani DPI değerinin yüksek olması bir inçlik alanda daha çok sayıda nokta bulunduğunu, dolayısıyla da görselin daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü olduğunu gösteriyor.
Baskı kalitesinin yüksek olmasını istediğimiz durumlarda DPI değerini maksimum seviyede tutmak gerekiyor. Eğer düşük çözünürlüklü bir çıktı alınacaksa DPI değerini düşürmek mürekkep tasarrufu açısından etkili oluyor.
Kaliteli bir baskı almak için DPI değerinin 300 - 400 aralığında olması öneriliyor. 1000 DPI’ın üstündeki değerler ise profesyonel fotoğraf çekimlerinde ve büyük boyutlardaki reklam görsellerinin üretiminde tercih ediliyor.
Photoshop ile yapılan çalışmalarda DPI değerini dosyayı ilk açtığınızda işaretlemeniz gerekiyor. Aksi halde çalışma tamamlandıktan sonra DPI değerinin değiştirilmesi, Photoshop’un 1 inçlik alandaki nokta eksikliklerini otomatik olarak tamamlamasına neden oluyor. Bu da görüntünün kalitesini bozuyor.
Dolayısıyla Photoshop’ta kaliteli bir baskı almak için öncelikle dosyayı açar açmaz DPI değerini güncellemeniz gerekiyor. Peki, Photoshop’ta DPI değeri nasıl değiştirilir? Adım adım anlatıyoruz!
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Photoshop’ta DPI Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Photoshop’u açın.
- Herhangi bir görüntü ekleyerek veya boş sayfa üzerinde DPI değerini değiştirebilirsiniz.
- Bunun için ‘Görüntü’ sekmesine gidin.
- ‘Görüntü Boyutu’ seçeneğine tıklayın.
- Bu kısımda yer alan çözünürlük (resolution) değerini 300 DPI olarak değiştirin.
- Bu aşamada birimin dpcm veya başka bir formatta yazmadığından emin olun.
- Dilerseniz yeni dosya oluştururken de bu ayarlamaları yapabilirsiniz.
- ‘Yeni oluştur’ menüsüne geldiğinizde karşınıza çıkan ekranda istediğiniz sayısal değerleri girerek tuval boyutu ve çözünürlük ayarlamalarını gerçekleştirebilirsiniz.
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