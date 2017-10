iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyunu, oyun dünyasına oyuncuları da direkt olarak dahil eden ve sizi bir ejderha ustası haline getirecek başarılı bir aksiyon oyunudur.

Oldukça detaylı ve oynaması keyifli bir oyun olarak değerlendirebileceğimiz Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyununa özgün bir fikrin ürünüdür demek mümkün olmayacak. Zira oyunun Pokemon Go ile benzer özellikler taşıdığını söylemek doğru olacaktır. Ancak oyun dünyasına damgasını vuran başarılı bir yapımın benzeri olmak da oyunu belli bir standartta tutacaktır.

Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyununda Pokemonlardan ziyade hedefleriniz ejderhalar olacak. Kaliteli grafiklerle hazırlanan 125 eşsiz ejderhanın sahibi olmak sizin elinizde. Pokemon Go’dan farklı olarak Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyunu sahibi olduğunuz ejderhalara kişisel özelliklerini sizin vermenize olanak tanıyor. Yani ejderhaları yetiştiren siz olacaksınız. Belirli seviyelere geldiğinizde ejderhalarınızı geliştirme ve diğer oyuncularla düelloya çıkma şansı da yakalayacaksınız. Başladığınızda elinizden düşürmek istemeyeceğiniz Draconius GO: Catch a Dragon mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve bu maceranın bir parçası olabilirsiniz.