Driving School Sim, App Store’de yarış oyunları sınıfında ilk 20 içerisinde olan araba sürme, sürüş simülatörü - simülasyon oyunu. App Store’da da ücretsiz indirilebilir olan yeni araba oyununda farklı ehliyetler almaya çalışıyor, devasa haritalarda özgürce sürüş deneyimi yaşıyor, çok oyunculu yarışlara katılıyorsunuz. Yani hem trafik kurallarına uyarak oynayacağınız gerçekçi bir araba simülasyon oyunu hem de hız sınırını aşacağınız bir araba yarışı oyunu Driving School Sim 2020. Şimdi App Store’da, hemen indirin!

En yeni sürüş simülatörü Driving School Sim, size gerçekten araba kullanıyormuş hissi verecek. Spor arabalardan SUV’lara, hypercar’lardan hatchback’lere sayısı giderek artan 150’nin üzerinde arabanın direksiyonuna geçiyorsunuz. Düz vites ve otomatik vitesle oynama şansına sahipsiniz. Hasar sistemi gelişmiş, motor sesleri gerçek, hava durumu değişiyor, araç içi ışıklandırmaları harika, harita tarafında ünlü şehirler, dağ yolları, çöller, buzlu ve karlı sokaklar ve çok daha fazlası keşfedilmei bekliyor ve 100’ü aşkın zorlayıcı bölüm dahil olmak üzere serbest sürüş, öğrenme, yarış farklı modlarda oynama ile harika bir araba sürme oyunu bizlerle.

Driving School Sim 2020 İndir iOS