iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyunu, serinin ilk iki oyununda olduğu gibi yine fasulye tanelerinden oluşan karakterlerin hayatta kalması için çabalayacağınız son derece renkli, keyifli ve akıcı bir macera oyunudur.

Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununda serinin ilk iki oyununda olduğu gibi yine fasulye tanelerinin huzurunu düşünmek zorundasınız. Son derece haylaz olan bu karakterleri hayatta tutmak için gerçekten büyük efor sarf etmelisiniz. Oyun platformlarında kurnazca hazırlanmış bir sürü tuzak bulunuyor. Gittiğiniz mekanlara göre değişen tuzaklara karşı siz daha uyanık olmalısınız.

Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununda bir dünya turu atacak ve Dumbgypt, Dumbville, Dumb Peak gibi dünya üzerindeki ünlü yerlerle eşleştirilebilen özgün yer isimleri yer alıyor. Akıcılığıyla ve görsel detaylarıyla ön plana çıkan Dumb Ways to Die 3: World Tour mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.