Dumb Ways to Die: Superheroes, Android ve iOS iki platformda da en çok indirilip oynanan seri oyunlardan. Arcade türünde mobil oyunda fasulyeden karakterlerin yerine geçiyor, gülerek oynamanın keyfini sürüyorsunuz. Popüler serinin bu oyununda karakterlerimiz süper kahraman kılığında. Maskeleri, çizmeleri, pelerinleriyle tam bir süper kahraman olarak karşımızdalar. Oyunu hemen indirin, onlara katılın! iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor.

Seri haline gelen popüler mobil oyunlardan Dumb Ways to Die’ın sonuncusu fasulye karakterler süper kahraman olarak karşımıza çıkarıyor. Şehrin çatılarında yarışıyorlar. Tırmanma, sürünme, sallanma, zıplama, koşma, engellerden kaçma… her türlü hareketi ustalıkla yapıyorlar. Bölüm bazlı ilerleyen oyunda seviye atlayarak, hedeflere ulaşarak yeni fasulyeleri oyuna dahil ediyorsunuz. Her fasulyenin özel süper gücü var, bölümleri geçmek için onları kullanmanız gerekiyor. Bu arada kontroller çok basit; basılı tutarak koşuyor, bırakarak duruyorsunuz.