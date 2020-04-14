Dynasty Duels çok oyunculu ve Gerçek-Zamanlı Strateji (RTS) oyunudur. Dynasty Duels’teki her savaşta ana üs, kaynak toplama, kendi atağınızı yapabileceğiniz çeşitli strateji ve taktikler gibi tipik RTS öğeleri içerir.

Yakın dövüş, menzilli atak, havadan ve karadan birimleri kendi vurucu savaş stratejinize göre şekillendirin. Savunmanızı geliştirmek için kuleler inşa edin ve rakibinizi şaşırtacak yetenekleri kullanın.

Madencilerinizi kaynak toplamaya ve RTS savaşında ekonomik üstünlüğü ele geçirmek için kullanın. Vahşi Roma imparatorluğundan askerlele duello yapın, Mısır’ın en korkunç padişahlarını savaşa yollayın. Sıralamada üst sıralara çıkmak için kupalar kazanın ve yeni karakterleri açarak daha güçlü rakiplerle karşılaşın.