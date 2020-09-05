Dystopia: Rebel Empires RPG unsurlarıyla RTS oyununu tanımlayan bu yeni türde, kırık toplumların güç ve kontrol için savaştığı fütüristik bir dünyada lider rolünü üstlenin.

Üssü yönetmeniz ve mümkün olan her şekilde geliştirmeniz gereken Android strateji oyunudur.

Süre dolmadan üssü yok etmeyi başarırsan üç yıldız ve mümkün olan maksimum ödül alacaksın. Oyunun kahramanları, savaşlarda kullanılması gereken çeşitli silahlar ve ekipmanlarla donatılabilir.

Dünyanın her yerinden oyuncularla tanışacağınız ve harika bir tek oyunculu kampanya modunun keyfini çıkaracağınız bir RTS türüne dayanıyor.

Kendi distopyalarınızı oluşturun, savunmalarınızı yönetin, rakiplerinizi şaşırtmak için yüzlerce strateji planlayın. Dünya çapında milyonlarca oyuncu ile bağlantı kurun. Bilgi toplayın, stratejiyi tartışın ve kalıcı ilişkiler kurun.