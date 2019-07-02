Ekip uygulaması ile sağlık çalışanları iOS işletim sistemli cihazları üzerinden interaktif bir portaldan faydalanabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığının sağlık sektöründe çalışan personeller için geliştirdiği interaktif bir platform olan Ekip uygulaması, sosyal medya ile kurumsal işlemlerden oluşan oldukça faydalı bir platform haline getirilmiş. Sağlık çalışanları bu portal üzerinden özlük bilgileri görüntüleme, hizmet puanı, kadro yeri bilgisi, eğitim bilgileri, askerlik bilgileri ve izin bilgileri gibi ihtiyaç duydukları bilgilere anında erişebiliyorlar.

Diğer kullanıcılarla birlikte konu odaklı gruplar oluşturabileceğiniz ve paylaşımlarda bulunabileceğiniz platformda, anlık mesajlaşma özelliğini de kullanabilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları için etkileşimde bulunmanıza da olanak tanıyan Ekip uygulamasında unvanlara göre duyurular da yapılabiliyor. Eğer siz de sağlık personeliyseniz, Ekip uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.