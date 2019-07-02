İndir 188.10 MB
Ekip 1.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Sağlık
  4. Ekip - iPhone ve iPad için Sağlık Portal Uygulaması

Ekip

1.5
ios
Ekip
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Sağlık sektöründe çalışan personeller, Ekip uygulaması ile özlük işlemleri ve sosyal gruplar gibi özelliklerden faydalanabiliyorlar.

Ekip uygulaması ile sağlık çalışanları iOS işletim sistemli cihazları üzerinden interaktif bir portaldan faydalanabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığının sağlık sektöründe çalışan personeller için geliştirdiği interaktif bir platform olan Ekip uygulaması, sosyal medya ile kurumsal işlemlerden oluşan oldukça faydalı bir platform haline getirilmiş. Sağlık çalışanları bu portal üzerinden özlük bilgileri görüntüleme, hizmet puanı, kadro yeri bilgisi, eğitim bilgileri, askerlik bilgileri ve izin bilgileri gibi ihtiyaç duydukları bilgilere anında erişebiliyorlar.

Diğer kullanıcılarla birlikte konu odaklı gruplar oluşturabileceğiniz ve paylaşımlarda bulunabileceğiniz platformda, anlık mesajlaşma özelliğini de kullanabilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları için etkileşimde bulunmanıza da olanak tanıyan Ekip uygulamasında unvanlara göre duyurular da yapılabiliyor. Eğer siz de sağlık personeliyseniz, Ekip uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR