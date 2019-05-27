Enterre moi, mon Amour, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hikaye bazlı bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Farklı kurgusu ve konusuyla dikkatimizi çeken Enterre moi, mon Amour oyunu, Avrupaya göç etmeye çalışan bir aileye yardımcı olduğunuz bir oyundur. Tehlikelerle dolu yolculuk boyunca bu aileye yardımcı olduğunuz oyunda dikkatli kararlar almanız gerekiyor. Hikaye tarzı oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda gerçek hayttan esintiler bulunuyor. WhatsApp'ta mesajlaşıyormuş gibi bir oyun deneyimi sunan Enterre moi, mon Amour, dikkatli olmanızı da gerektiriyor. Kaliteli grafikleri ve sürükleyici hikayesiyle de mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Enterre moi, mon Amour oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirip oynayabiliyorsunuz.