Göz kamaştırıcı kostümler ve özel güçlerle donatılmış güçlü savaş kahramanlarını yöneterek rakiplerinize meydan okuyacağınız ve Nefes Kesen RPG savaşlarına katılarak ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz Era Origin, rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet toplamak ve karakterlerinizi özelleştirerek yeteneklerini geliştirmektir. Ganimet kazandıkça kahramanlarınızın kostümlerini yenileyebilir ve daha güçlü silahlarla donatabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilir ve savaşlarda daha etkili olmalarını sağlayabilirsiniz.

Oyunda birbirinde farklı özelliklere ve ölümcül silahlara sahip onlarca savaşçı yer almaktadır. Ayrıca karanlık ve ürkütücü birçok savaş meydanı bulunmaktadır. Kendi savaş stratejinizi geliştirerek rakiplerinizi mağlup etmek için mücadele etmeli ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Era Origin, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.