Escape from Chernobyl, Mental ile güçlendirilmiş etkileyici grafikler sunan zombili açık dünya hayatta kalma oyunu. Radiation City macerasının devamında çözülmemiş gizemi çözmemiz isteniyor. Çernobil nükleer santralinin tehlike ve karanlığına dalıp Lauren’a neler olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yeniden inşa edilen nükleer santralin her köşesinde zombiler bizi bekliyor.

Çernobil nükleer santrali patlaması sonucunda yarı insan yarı yaratıkların yanı sıra aç yırtıcı hayvanların yaşam sürmeye başladığı Pripyat şehrinde hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Radiation City’nin devamı niteliğinde hazırlandığından Escape from Chernobyl’i oynamadan önce ilk oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Grafikleriyle, atmosferiyle hayranlık uyandıran serinin ikinci oyununda Lauren’a neler olduğunu anlamak için zombilerin kaynadığını bildiğimiz Çernobil enerji santraline dalıyoruz. Labirente benzeyen koridorlarda ilerlerken son derece sessiz olmamız gerekiyor. En ufak çıtırtıda zombiler başımıza üşüşüyor. Hayatta kalmak için sessiz ilerliyoruz. Olası aksi bir durumda kullanmak üzere silahlarımız mevcut. Dövüşerek de zombileri etkisiz hale getirebiliyoruz.

Çernobil nükleer santralindeki korkuyu yeniden yaşatan Escape from Chernobyl, en iyi deneyimi kulaklıklarla veriyor. Kulaklığınızı takıp oynamanızı tavsiye ederim.