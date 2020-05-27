Facebook CatchUp, 1’e 1 ve 8 kişiye kadar grup görüşmeleri yapabildiğiniz bir sesli arama uygulaması. Facebook’un Ar-Ge grubu NPE Team’in geliştirdiği uygulamalardan biri olan CatchUp, standart aramadan farklı olarak karşıdaki kişinin konuşmaya hazır olup olmadığını görmenize olanak tanıyor. Ücretsiz olan uygulama, Facebook hesabı gerektirmiyor.

Telefon görüşmesi yapacağınız kişinin uygun olup olmadığını görmenizi sağlayan bir iletişim uygulaması Facebook CatchUp. Kişi listeniz rehberinizden oluşturuluyor. Konuşmak için müsait olan kişiler, çevrimdışı yani ulaşamayacağınız kişiler ayrı listeleniyor. Aynı şekilde siz de durumunuzu uygun/müsait veya uygun değil/offline olarak ayarlayabiliyorsunuz. Birebir klasik arama yapmak dışında 8 kişiye kadar grup araması yapabiliyorsunuz. Arkadaş, aile, ortak kişiler gibi gruplar kurup, gruplara katılabiliyorsunuz. Aramalara ve birebir görüşmelere kimlerin katılabileceğini kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantınız etkinse, durumunuz otomatik olarak uygun işaretleniyor.