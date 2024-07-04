Facebook Messenger ‘Topluluklar’ Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sosyal medya araçlarında kullanılan çok sayıda farklı özellik mevcut. Bunlardan kimisi, diğerine ilham oluyor ve bir uygulamada popüler olan özellik kısa zaman içinde bir diğer uygulamada da kullanılabilir hale getiriliyor. Şimdi ise sırada ‘topluluk’ özelliği var.

2022 yılında WhatsApp’ta kullanılmaya başlanan ‘topluluklar’ özelliği artık Facebook Messenger’a da geliyor.

Bu yazımızda Facebook Messenger’da ‘topluluklar’ özelliği nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Sorularını cevaplıyoruz. İşte, Facebook Messenger ‘topluluk özelliği’ ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

Facebook Messenger Topluluklar Özelliği Nedir?

Bir süre önce WhatsApp’ta kullanılabilir hale gelen ‘topluluklar’ özelliği Facebook Messenger’da yüksek kapasiteli topluluklar oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Bu topluluklara 5000 kişiye kadar katılım sağlanabilecek ve bu şekilde aktif bir iletişim kanalı oluşturulmuş olacak.

Facebook Messenger’da hali hazırda bulunan grup sohbetleri ile kıyaslandığında topluluklar özelliğinin daha çok benzer amaçlar doğrultusunda birbiri ile iletişim halinde olmak isteyen kitleleri tek çatı altında toplama gibi bir amaca sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, normal grup sohbetlerine göre konsept çok daha farklı.

Benzer ilgi alanlarına sahip olan kişiler Facebook Messenger topluluklarında bir araya gelme ve bu konular ile ilgili sohbet etme fırsatı bulacak. Herkese açık sohbetler şeklinde düzenlenen bu konuşmalarda standart gizlilik kuralları değil, bu özelliğe göre düzenlenen gizlilik kuralları geçerli olacak.

Facebook Messenger Topluluklar Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kısa bir süre önce kullanıma açılan özellik uygulama üzerinden kolayca kullanılabiliyor. Her toplulukta bir adet topluluk yöneticisi olması gerekiyor. Topluluk yöneticisi bu grubun yönetiminden sorumlu oluyor.

Messenger kullanan herhangi biri ilgi alanına göre arama yaparak oluşturulan grupları kolayca bulabiliyor. Açık sohbetler şeklinde gerçekleşen diyaloglara katılmak için gruba isteyen kişi dahil olabiliyor.

Bu topluluklarda Meta tarafından belirlenen topluluk standartlarına uygun olarak sohbet edilmesi gerekli. Bu noktada topluluk yöneticileri de dikkatli olmalı.

Ayrıca her üyenin toplulukta yapılan mevcut ve gelecek konuşmaları istediği zaman görüntüleyebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Discord, Telegram gibi uygulamalarda topluluk oluşturma özelliğini kullananlar alternatif olarak Facebook Messenger topluluklar özelliğinden de yararlanabilecek. Bu sayede Meta’ya bağlı bir şekilde topluluk yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.