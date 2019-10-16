Oyun dünyasının ünlü ismi olan Genera Games yeni bir oyun ile yine ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Mobil platformda dekorasyon oyunlarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken yeni oyunlarda piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Genera Games’te pastadan payını almak için yeni bir oyun olan Fancy Cafe’yi piyasaya sürdü.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda, karşımıza çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek ve kafeyi restore etmeye çalışacağız. Zengin içeriği ile her türlü ayrıntıyı karşımıza çıkaran yapım eşsiz oynanış tarzı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dileyen oyuncular internetli olarak dileyen oyuncular da internetsiz olarak Fancy Cafe’yi deneyimleyebilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirler.

Yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.