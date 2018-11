Fast & Furious Takedown, dünyaca ünlü seri filmi The Fast and The Furious hayranları için özel mobil oyun. Dom’un Dodge Charger’ı, Hobb’un kamyonu, Shaw’un kötü şöhretli arabası dahil ikonik Hızlı ve Öfkeli arabalarının lisanslı olarak bulunduğu ücretsiz araba yarışı oyununda online birebir yarışlara giriyor, polislerden kaçmaya çalışıyor, özel görevlere katılıyor, yarışarak saygınlık kazanıyorsunuz. Hızlı ve Öfkeli filminin mobil oyunu da oldukça başarılı!

Hızlı ve Öfkeli filminin mobil platforma uyarlanan son oyunu Fast & Furious Takedown adını taşıyor. Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkış yapan, ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yarış oyunu, online teke tek kapışmalara sokuyor. Daha çok rakipleri yarış dışı bırakma ve polisleri atlatma amaçlı online yarışlar düzenleniyor. Yarış modları arasından Missions’ı seçerseniz tamamlandığınız her görev için altın kazanıyor, Versus’ı seçerseniz dünyanın dört bir yanından oyuncularla saygınlık yarışlarına giriyorsunuz. Bunlar dışında günlük düzenlenen, para ödülü veren Challenge’lar var. Bu arada 60’ın üzerinde filmden tanıyacağınız araba mevcut. Hızlı ve Öfkeli arabalarını garajınızda toplayıp yükseltebiliyorsunuz.

Fast & Furious Takedown Özellikleri: