Father.IO AR FPS, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz kaliteli bir aksiyon FPS oyunu olarak dikkat çekiyor. Gerçek bir savaş hissine kapılabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Telefonunuzun kamerasını kullanarak oynayabileceğiniz bir arttırılmış gerçeklik oyunu olan Father.IO AR FPS, aksiyon dolu sahneleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Oyunda hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Takım kurabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızda birlikte sokak sokak gezip birbirinizi alt etme mücadelesi veriyorsunuz. Takımca oynamak için özel bir ekipman almanızı da gerektiren oyunda birbirinden güçlü silahları kontrol ediyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi aksiyon FPS oyunlarından bir tanesi olabilecek düzeyde bir oyun olan Father.IO AR FPS, GPS tabanlı benzersiz bir oyundur. Ayrıca Father.IO AR FPS, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Father.IO AR FPS oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.