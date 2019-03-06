Fisherman olarak adlandırılan bu nihai balık avcılığının vahşi dünyasına hoş geldiniz! Sen olta ustası olacaksın ve yemler yardımıyla balıkları tutacaksın. Eğlenmek için mi balık tutacaksın yoksa spor olarak mı bunu yapacaksın?

Olabildiğince hızlı balık avlayın: Canavarları kaçırın. Mürettebat ve balıkçılık eşyalarını toplayın, arkadaşlarınızı yenin ve en iyi balıkçı olun. Yeni balıklar bulun, daha iyi teçhizat alın, yeni görünümler deneyin ve hiç kimsenin görmediği neredeyse efsanevi balıkların aranması için yeni alanlara giriş yapın.

13 karakterin her biri ile eğlenceyi açığa çıkarın ve garaj parçalarını bularak özel eşyalar üretmeyi ihmal etmeyin.

Fisherman Özellikleri