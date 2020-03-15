Food Games 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Yemek yemeyi sevenler yemek oyunlarına da bayılırlar. Yemek yapmak, sebze ve meyveleri doğramak, sandviç hazırlamak ve yemek bekleyen çocuğun karnını doyurmak hiç bu kadar eğlenceli olmalıştı. Yiyecekler yardımı ile oynanan oyunların en iyisinin Food Games oyunu olduğunu düşünüyorum. Sİzlere her türlü fırsatı sunuyor. 3D olması dolayısıyla da benzersiz bir deneyim sunuyor.

Özellikle donatlarla oynanan bölümde çok eğleneceğinizi umuyorum. Renkli atmosferi ve kolay oynanış şekli ile de oyunseverleri büyülüyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebilmeniz için geliştirilmiş harika bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlarınızla birlikte oynayın ve onlara ne kadar iyi bir aşçı olduğunuzu gösterin. Ama oyunlarda küçük detaylara dikkat edin yoksa tuzağa düşebilirsiniz. Eğlenceli bölümlerin olduğu ve maceranın hız kesmeden devam etiiği Food Games oyunu siz oyunseverleri bekliyor. Siz de oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.