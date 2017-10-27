iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen FunFair Coin Pusher mobil oyunu, eğlence parklarını ve kumarhaneleri süsleyen jackpot makinelerini mobil cihazlar vasıtasıyla ceplere taşıyan eğlenceli bir mobil oyundur.

FunFair Coin Pusher mobil oyunu öncelikle oyuncuların gözünü doyurmayı hedeflemiş olacak ki kullanıcılar oyunda adeta hediyeden önünü göremeyecek. Jackpot makinelerinden aşina olduğunuz üzere kolu çekerek çeşitli hediyelere ve altınlara kavuşacağınız oyunda tam bir ödül kaosu yaşanacak.

Oyunun sunduğu günlük bonuslarla da hediye alternatiflerinizi genişletebilir ve hatta ilerleyen bölümlerde bu hediyeleri daha da büyütmek için kazandıklarınızı paraya çevirebilirsiniz. 400’den fazla ödül seçeneği ve 20’den fazla oyun makinesi barındıran FunFair Coin Pusher mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.