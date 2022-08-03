VeChain (VET) Coin Nedir, Nasıl Alınır?

VeChain (VET) Coin nedir sorusu, kripto para dünyasına adım atmak isteyen çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen soruların başında geliyor. Bu yazıda VET olarak kısaltılan kripto para birimine dair oldukça merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu kripto para birimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) isimli kripto paralar özellikle 2017 yılında dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Bunun üzerine altcoin olarak adlandırılan çok fazla sayıda kripto para birimi çıktı. Bu, kripto para dünyasını yakından takip etmeyen kişilerin tüm altcoinlerden haberdar olmasını neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

BTC ve ETH'nin popülerliğinin artmasının ardından piyasaya sürülen kripto paralar arasında VeChain de yer alıyor. VET olarak kısaltılan kripto para birimi, kripto para dünyasına adım atmak isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyor.

Bu yazıda en fazla merak edilen kripto para birimleri arasında yer alan VET'e ilişkin merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak popüler kripto para birimi hakkında merak ettiğiniz bazı soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Not: Bu yazının yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını belirtelim. Kripto paraların değerlerinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve sürekli olarak takip etmeniz, araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın.

VET Coin Nedir?

Günümüzde çok fazla sayıda kripto para birimi olduğundan ötürü piyasada VeChain isimli bir altcoinin olduğu çoğu kişi tarafından pek bilinmeyebilir. Tedarik zinciri yönetimini ve iş süreçlerini geliştirerek daha basit hâle getirmek için tasarlanan VET, blockchain (blokzincir) tabanlıdır.

Söz konusu kripto para biriminin piyasaya sürülmesindeki amaç, dağıtılmış defter teknolojisi (distributed ledger technology) aracılığı ile karmaşık tedarik zincirleri için bu süreci ve bilgi akışını çok daha kolay hâle getirmektir. Çalışmalarına 2015 yılında başlanan VET 2016 yılında çıktı.

VET, Louis Vuitton China CIO'su Sunny Lu tarafından geliştirildi. İlk etapta Ethereum blokchain'de işlev gören VeChain, 2018 yılında oldukça önemli bir adım attı ve VeChainThor (VET) isimli kendi blokchain'ine geçiş yaptı.

VeChainThor isimli blockchain, nispeten düşük bilgi işlem gücü gerektiren Proof of Authority (PoA) algoritmasını kullanıyor. Küçük ve büyük işletmeler tarafından kullanılması için özel olarak tasarlanan VeChain, diğer pek çok blockzincir platformlarına benzer şekilde çalışıyor.

VeChain, VeChain Token (VET) ve VeChainThor Energy (VTHO) olmak üzere iki farklı tokena sahiptir. Söz konusu kripto para birimi, piyasaya değerine göre şu anda en değerli kripto paralar listesinin otuz ikinci sırasında bulunuyor.

VeChain (VET) Coin Kaç TL?

CoinMarketCap'e göre 1 VET'in değeri şu anda 0,53 TL seviyesinde ancak fiyat her an değişkenlik gösterebiliyor. Son 24 saatte VeChain isimli kripto para biriminin fiyatı en düşük 0,47 TL, en yüksek 0,53 TL oldu. Peki, VeChain (VET) coin nasıl alınır?

VeChain (VET) Coin Nasıl Alınır?

VeChain içeren kripto para borsasını ziyaret edin.

Kripto para borsasında hesap oluşturun.

Hesabınıza para yatırın.

VET'i satın alın.

Yukarıda VET olarak nitelendirilen kripto para birimini satın alabilmek için hangi adımları uygulamanız gerektiği bulunuyor. Listede yer alan adımların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. VeChain İçeren Kripto Para Borsasını Ziyaret Edin

Kripto para satın alımı, kripto para dünyasına adım atmak isteyen çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bunun için ilk olarak bir kripto para borsasına ihtiyacınız var. Şu anda çeşitli kripto para platformları yer alıyor. Bu borsalar çok sayıda kripto para birimi içeriyor.

VET olarak nitelendirilen kripto para birimini satın alabilmek için VeChain sunan bir kripto para borsasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Platform seçiminde oldukça dikkatli olmalısınız çünkü seçtiğiniz platform güvenilir değilse dolandırılma ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle kripto para platformu seçiminde acelece olmamanız ve çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor.

2. Kripto Para Borsasında Hesap Oluşturun

VeChain kripto para birimini içeren güvenilir bir kripto para platformunu ziyaret ettikten sonra bir sonraki adım hesap oluşturmaktır çünkü kripto para biriminin satın alınabilmesi için hesap oluşturulması gerekiyor.

3. Hesabınıza Para Yatırın

Hesap oluşturma işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra elinizdeki parayı kripto para birimine yatırmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle hesabınıza para yatırmalısınız. Para yatırma işlemi, kripto para borsasından kripto para borsasına göre bazı farklılıklar içerebilir ama adımlar benzerdir.

4. VET'i Satın Alın

Hesaba para yatırma işleminin ardından uygulamanız gereken bir adım daha mevcut. Kripto para borsasında bulunan arama butonuna kripto para biriminin adını yazın ve ardından aratın. Daha sonra adımları takip ederek VET isimli kripto para birimini satın alabilirsiniz.

Bu yazıda VeChain nedir, nasıl alınır gibi çeşitli soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Chia Coin nedir, nasıl alınır sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.