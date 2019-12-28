Engebeli yollarda ilerleyerek çeşitli engelleri aşmak için mücadele edeceğiniz ve parkurdaki altınları toplayarak aracınızı yükseltebileceğiniz Funny Racing Cars, yarış oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Çizgi filmi andıran canlı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, birbirinde hızlı onlarca yarış arabası ile zorlu parkurlarda mücadele ederek altın toplamaktır.

Topladığınız altınları kullanarak yeni otomobillerin kilidini açabilir ve araçlarınızı yükseltebilirsiniz. Arabalarınızı farklı renklere boyayabilir ve yeni desenler çizebilirsiniz. Ayrıca araçların motorlarını güçlendirerek hız kazandırabilir ve yarışlarda daha başarılı olabilirsiniz.

Oyunda farklı tasarıma ve özelliklere sahip onlarca yarış arabası yer almaktadır. Ayrıca birbirinden farklı engellerle ve tuzaklarla donatılmış birçok ilginç parkur bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız Funny Racing Cars’a sizde ücretsiz olarak ulaşabilir ve nefes kesen yarışlar yaparak macera dolu bir serüvene atılabilirsiniz.