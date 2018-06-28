Fury Streets, grafik kalitesi ve fizikleriyle etkileyici aksiyon macera oyunu. Beat’em up (Patakla Onları) türünü seviyor, sokak dövüşlerine bayılıyorsanız iOS platformuna özel çıkış yapan bu oyunu seveceğinizi düşünüyorum.

Mobil platformda karşılaştığım en kaliteli görsellere, özel efektlere, müziklere sahip sokak dövüş oyunu diyebilirim. 100MB altı boyutuna rağmen her yönden etkileyici bir dövüş oyunu karşımızda. Oyunda Los Angeles şehrini sarmış punkçıları durdurmaya çalışıyorsunuz. Şehir halkına korku saçan punkçılar her yerdeler. Onları daha da yayılmadan bulup köklerini kazımalısınız. Silahınız var ancak ilk bölümlerde yumruklarınızı kullanıyorsunuz. Bölüm geçtikte punkçıların sayısı artıyor.

Fury Streets Özellikleri: