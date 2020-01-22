Bir taraf seçin ve G.I. Joe: War On Cobra'da savaşın. En sevdiğiniz G.I'yi içeren bu yüksek aksiyonlu, rekabetçi çok oyunculu strateji oyununda üssünüzü geliştirin, yükseltin ve savunun.

Temel korumayı artırmak ve destansı savaşlara katılmak için kaynaklar üretin! Kaynaklarınızı kendi kullanımları için kurtarmaya kararlı düşman birliklerinden korumak için üssünüzü yükseltin! Karargahınızı özelleştirip seviye atladıkça yeni ve gelişmiş savunmalara erişin.

Düşman üslerine saldırmak ve kaynaklarını basmak için savaşta birimleri konuşlandır. Araçlar ön cephelere getirmek için ekstra kahramanlar tutabilir ve özel silahların ve ekstra silahların kilidini açabilir.



