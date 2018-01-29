GIF Maker for Instagram, Instagram kullanıcılarına özel hazırlanmış Gif yapma uygulaması. Gif paylaşımına izin vermeyen Instagram’da tek dokunuşla Gif göndermeyi mümkün kılan ücretsiz uygulama, hem iPhone hem de iPad’de kullanılabiliyor.

Instagram’da Gif paylaşımına izin veren uygulamalardan biri GIF Maker for Instagram. Telefon ve tabletinizde sakladığınız Gif’leri veya Dropbox’taki Gif’leri Instagram’da paylaşabileceğiniz formata dönüştürüyor. Gif’den MP4 formatına dönüştürerek bunu yapıyor. Gif’den elde ettiğiniz videonun süresinden kalitesine, oynama hızından moduna her şeyi ayarlayabiliyorsunuz.

Film rulonuzda kayıtlı Gif’leri ayrı olarak göstererek Gif arama derdinden de kurtaran uygulama, dönüştürme işlemini hızlıca yapıyor. Uygulamanın tek kusuru; dönüştürme sonrasında logosunu iliştirmesi. Logoyu kaldırmak ve ek özelliklere sahip olmak isterseniz satın alım (17,99TL) yapmanız gerekiyor.

GIF Maker for Instagram Özellikleri: